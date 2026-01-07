Parchi agrisolari sui tetti, una dote di 789 milioni per l’agricoltura
Il 40% delle risorse viene riservato al Mezzogiorno. Possibile il cumulo con altri incentivi
Il ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (Masaf) ha approvato la norma che consentirà di lanciare il nuovo bando «Parco agrisolare», dedicate alla transizione energetica del settore agricolo e agroindustriale. L’intervento è finanziato nell’ambito della Missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica» del Pnrr e mette a disposizione 789 milioni per sostenere investimenti finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. Il 40% delle risorse, al...