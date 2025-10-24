Partecipazione estera con pagamento in 10 anni, doppia via in dichiarazione
In RW va indicato il valore nominale della partecipazione ceduta. In RT la plusvalenza relativa ai corrispettivi effettivamente percepiti
Nel caso descritto, per quanto riguarda la compilazione del quadro RW, il contribuente residente italiano che ha ceduto la partecipazione in una società "limited" (Ltd) inglese non quotata, con percezione del corrispettivo di vendita dilazionato in 10 anni, deve indicare il valore nominale della partecipazione ceduta fino alla dichiarazione dell'anno nel quale la partecipazione è ceduta. Le istruzioni al quadro W del modello 730 e Redditi del 2025 specificano infatti che «Considerato che il quadro...