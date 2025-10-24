Partecipazione estera con pagamento in 10 anni, doppia via in dichiarazione

La domanda Un contribuente residente italiano ha ceduto una partecipazione in una ltd inglese non quotata, con percezione del corrispettivo di vendita dilazionato in 10 anni. Cosa va indicato nel quadro RW, il valore finale di vendita o il valore nominale della partecipazione? Per quanto riguarda il quadro Rt, come va calcolata la plusvalenza? La partecipazione venduta non dovrà più comparire all'interno del quadro RW degli anni successivi, o visto che il contribuente vanta una sorta di diritto di credito nei confronti della società estera va indicato il diritto di credito il cui valore finale si riduce a seguito della percezione dei corrispettivi?

R. B. - Milano

Nel caso descritto, per quanto riguarda la compilazione del quadro RW, il contribuente residente italiano che ha ceduto la partecipazione in una società "limited" (Ltd) inglese non quotata, con percezione del corrispettivo di vendita dilazionato in 10 anni, deve indicare il valore nominale della partecipazione ceduta fino alla dichiarazione dell'anno nel quale la partecipazione è ceduta. Le istruzioni al quadro W del modello 730 e Redditi del 2025 specificano infatti che «Considerato che il quadro...