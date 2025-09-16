Casi e questioniContabilità

Partecipazioni in bilancio, i criteri per orientarsi tra immobilizzazioni e attivo circolante

di Riccardo Oscar Cavazzana

N. 34

Settimana Fiscale

La classificazione delle partecipazioni tra attivo immobilizzato o circolante dipende non solo dalla finalità di cessione, ma anche dalla durata del possesso. L’Oic 21 chiarisce che un orizzonte temporale superiore a 12 mesi giustifica l’iscrizione tra le immobilizzazioni mentre una dismissione prevista entro 12 mesi comporta la classificazione tra le attività finanziarie circolanti. Fondamentale risulta la coerenza tra intenzioni strategiche, tempistiche operative e rappresentazione contabile.

Il quesito posto

Le società Alfa e Beta hanno acquistato ciascuna una partecipazione di controllo, con l’intenzione di cederla successivamente.

Il ciclo di acquisizione e conseguente cessione ha, tuttavia, una diversa tempistica di attuazione tra le due società:

  • Alfa impiegherà complessivamente più di 12 mesi;
  • mentre Beta riuscirà a perfezionare la cessione della partecipazione entro 12 mesi dall’acquisizione della stessa.

Quali sono gli aspetti rilevanti ai fini della classificazione delle partecipazioni nei rispettivi bilanci d’esercizio di Alfa e di Beta?

Aspetti evidenziati dall’Oic nella risposta al quesito in merito all’Oic 21 - Partecipazioni

Il quesito proposto offre spunti di riflessione analoghi a quelli che furono oggetto di una richiesta di chiarimento...

Settimana Fiscale

Argomenti

I punti chiave

  1. Il quesito posto
  2. Aspetti evidenziati dall’Oic nella risposta al quesito in merito all’Oic 21 - Partecipazioni
  3. Gli aspetti rilevanti ai fini della risposta al quesito iniziale
  4. La risposta al quesito iniziale
  5. La disciplina civilistica
  6. La necessità di una richiesta di chiarimento per le partecipazioni
  7. Il cambiamento di destinazione

Gli ultimi contenuti di Settimana Fiscale