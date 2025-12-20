Partecipazioni, nuove soglie solo per gli acquisti dal 1° gennaio 2026
In caso di azioni acquistate in parte ante e in parte post 1° gennaio 2026, si applica il criterio Fifo
Nessun nuovo limite per la Pex per le partecipazioni cedute dal 2026, ma già possedute al 31 dicembre 2025. Il testo definitivo dell’emendamento all’articolo 18 della legge di Bilancio 2026 rende applicabili le nuove soglie del 5% o del costo di almeno 500mila euro solo agli strumenti finanziari acquistati dal prossimo anno. In caso di stratificazione di azioni ante e post 1° gennaio 2026, si considereranno vendute prioritariamente quelle acquisite in data meno recente. Non vi è dunque alcuna opportunità...