Patent box, salta l’estensione al know how

Il “nuovo” Patent Box, o super-deduzione, ha ridisegnato il perimetro dell’agevolazione spettante alle imprese che intendono esercitare l’opzione. Dopo numerosi interventi correttivi, l’ultimo capitolo si è chiuso con il ritiro della proposta emendativa 1.037 al Dl 84/2025, che proponeva l’inclusione del know-how tra il novero degli intangibili agevolabili. Il ritiro della proposta emendativa riporta al centro alcuni interrogativi strutturali: come stimolare e incentivare investimenti in innovazione che generino crescita reale e quali beni agevolare per raggiungere tale obiettivo.