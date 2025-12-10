Come fare perAdempimenti

Pec e amministratori, per chi vale la scadenza del 31 dicembre

di Micaela Marini

  • Quando Entro il 31 dicembre 2025 per amministratori in carica al 31 ottobre 2025; in ogni caso, all’atto del conferimento o del rinnovo dell’incarico

  • Cosa scade Obbligo di indicare il proprio domicilio digitale

  • Per chi Amministratore unico o amministratore delegato o, in mancanza, Presidente del Consiglio di amministrazione di imprese costituite in forma societaria

  • Come adempiere Comunicazione della pec al Registro delle imprese

Argomenti

Indice

  1. 1. In sintesi
  2. 2. Il perimetro soggettivo
  3. 3. Quando comunicare l’indirizzo
  4. 4. Alcuni chiarimenti
  5. 5. I profili sanzionatori
  6. 6. I diritti di segreteria e l’imposta di bollo

