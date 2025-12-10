Pec e amministratori, per chi vale la scadenza del 31 dicembre

Come fare perAdempimentiPec e amministratori, per chi vale la scadenza del 31 dicembredi Micaela MariniN. 4610 Dicembre 2025Quando Entro il 31 dicembre 2025 per amministratori in carica al 31 ottobre 2025; in ogni caso, all’atto del conferimento o del rinnovo dell’incaricoCosa scade Obbligo di indicare il proprio domicilio digitalePer chi Amministratore unico o amministratore delegato o, in mancanza, Presidente del Consiglio di amministrazione di imprese costituite in forma societariaCome adempiere Comunicazione della pec al Registro delle impreseContinua a leggere NT+ FiscoProva 1 mese a 4,90 €Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale Contenuti esclusivi sempre aggiornati Il Sole 24 ORE edizione digitale Schede e approfondimenti operativi Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale Perché abbonarsi Sei già abbonato?AccediArgomentiAmministratori di societàIndice1. In sintesi2. Il perimetro soggettivo3. Quando comunicare l’indirizzo4. Alcuni chiarimenti5. I profili sanzionatori6. I diritti di segreteria e l’imposta di bolloGli ultimi contenuti di Settimana Fiscale10 Dicembre 2025Compravendita immobiliare: vizi, irregolarità e anomalie del contrattodi Augusto Cirla e Maddalena Cirla09 Dicembre 2025Acconto Iva, la scelta del metodo di calcolodi Fulvio Giovannetti, Riccardo Russo e Claudio Sabbatini09 Dicembre 2025Vendita con riserva della proprietà, come orientarsi tra imposte dirette e indirettedi Emanuele Pistone e Roberto Santini08 Dicembre 2025Rimborso Iva a società estere, come portare a buon esito la proceduradi Rossella Murica e Giuseppe Valentino04 Dicembre 2025Pmi e banche, un nuovo equilibrio tra credito e rischi Esgdi Marcello Murabito