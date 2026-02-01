Per le attività didattiche esenzione Imu con criteri certi

Esenzione Imu e attività didattiche: il costo medio per studente (Cms) come criterio per dirimere le controversie. Con la norma di interpretazione autentica introdotta con la manovra 2026, l’attività didattica si qualifica come non commerciale quando il corrispettivo medio richiesto alle famiglie è inferiore al Cms. Si supera così l’impostazione fondata sulla gratuità o simbolicità della retta, a favore di un dato oggettivo e misurabile con effetti anche sul piano del contenzioso. Per le annualità...

