Per le dichiarazioni il Fisco scommette sui controlli sprint
Nel 2026 verifiche formali su 600mila denunce con una positività al 90 per cento. Restano sotto tiro le false partite Iva: previste 9mila chiusure d’ufficio entro fine anno
Il Fisco punta in modo deciso sulle verifiche sprint e mirate sulle dichiarazioni dei redditi. Tra le principali modifiche dell’ultimissimo aggiornamento del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio per il triennio 2026-2028 che rivede al rialzo complessivamente i numeri di tutte le principali voci di controllo rispetto alla precedente versione (si veda «Il Sole 24 Ore» del 15 gennaio), l’agenzia delle Entrate isola in una voce autonoma i controlli formali sulle dichiarazioni dei...