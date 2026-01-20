Controlli e liti

Per le dichiarazioni il Fisco scommette sui controlli sprint

Nel 2026 verifiche formali su 600mila denunce con una positività al 90 per cento. Restano sotto tiro le false partite Iva: previste 9mila chiusure d’ufficio entro fine anno

di Marco Mobili e Giovanni Parente

Il Fisco punta in modo deciso sulle verifiche sprint e mirate sulle dichiarazioni dei redditi. Tra le principali modifiche dell’ultimissimo aggiornamento del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio per il triennio 2026-2028 che rivede al rialzo complessivamente i numeri di tutte le principali voci di controllo rispetto alla precedente versione (si veda «Il Sole 24 Ore» del 15 gennaio), l’agenzia delle Entrate isola in una voce autonoma i controlli formali sulle dichiarazioni dei...

