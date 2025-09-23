Per emettere la nota di credito si può attendere l’infruttuosità della procedura

L’agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 234 del 9 settembre 2025, ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di emettere note di credito, anziché dal momento in cui cessionario o committente sono assoggettati a procedura concorsuale come attualmente previsto, anche dal momento in cui è appurata l’infruttuosità della procedura concorsuale.

L’evoluzione normativa

Il Dl 73 del 25 maggio 2021, così detto Decreto Sostegni-bis, ha modificato, tra le altre, l’articolo 26 del Dpr 633/1972, che disciplina...