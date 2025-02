Per i libri sociali in digitale imposte calcolate sulle righe

Per i libri sociali la tenuta in modalità digitale impone il pagamento della tassa di concessione governativa (Tcg) e dell’imposta di bollo per singole righe parametrata a una pagina virtuale di 25 righe. Per il libro dei soci, ad esempio, bisognerà visualizzare il libro in modo da consentire il conteggio delle righe per il calcolo del tributo così come si opera con la pagina fisica.

Queste sono le conclusioni (portatrici sicuramente di complicazioni operative) a cui giunge l’agenzia delle Entrate...