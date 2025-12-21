Imposte

Per le sviste del quadro RW importi fissi entro 90 giorni

In caso di ritardi maggiori <span style="font-family: inherit; font-size: 1.25rem;">si versa tra il 3 e 15% </span><span style="font-family: inherit; font-size: 1.25rem;">delle somme non dichiarate</span>

di Mario Cerofolini, Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi

Sanzione in misura fissa in caso di correzione del quadro RW nei 90 giorni. Anche dopo la riforma del sistema sanzionatorio, in ambito di monitoraggio fiscale occorre sempre fare riferimento all’articolo 5 del Dl 167/90, come modificato dalla legge 97/2013. Quanto alle regole da seguire per il ravvedimento, va tenuto ben presente che rimane estremamente conveniente procedere alla correzione entro i 90 giorni.

Regolarizzazione nei termini

Nell’ipotesi in cui sia necessario sanare la mancata presentazione del modello Redditi a ...

