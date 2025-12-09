Imposte

Perdite su crediti inesigibili: test di fine anno per dedurre

Cessione pro soluto o transazione per consentire lo sgravio. Gli atti devono essere formalizzati con data certa

di Luca Gaiani

Crediti inesigibili, cessione pro soluto o transazione entro fine anno per ottenere la deducibilità fiscale. La cancellazione del credito, effettuata in applicazione dei principi contabili, consente di dedurre la perdita dal reddito di impresa. L’agenzia delle Entrate ritiene necessaria, anche in questi casi, la dimostrazione dell’insolvenza del debitore e l’effettuazione di atti di recupero, ma la posizione è da ritenere superata dalla più recente giurisprudenza di legittimità.

Perdite su crediti

L’articolo 101 del...

