Perdite su crediti inesigibili: test di fine anno per dedurre
Cessione pro soluto o transazione per consentire lo sgravio. Gli atti devono essere formalizzati con data certa
Crediti inesigibili, cessione pro soluto o transazione entro fine anno per ottenere la deducibilità fiscale. La cancellazione del credito, effettuata in applicazione dei principi contabili, consente di dedurre la perdita dal reddito di impresa. L’agenzia delle Entrate ritiene necessaria, anche in questi casi, la dimostrazione dell’insolvenza del debitore e l’effettuazione di atti di recupero, ma la posizione è da ritenere superata dalla più recente giurisprudenza di legittimità.