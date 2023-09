Perdite su crediti, verifica sui tempi della deduzione di Alessandro Germani









Si presumono ricavi non dichiarati quelli emergenti da finanziamenti soci non dimostrati, mentre le perdite su crediti presuppongono la corretta contabilizzazione dei fatti. Invece sono deducibili gli sconti ai clienti indicati in fattura.

Con l’ordinanza 27352/2023 la Cassazione dà ragione all’agenzia delle Entrate sui primi due punti e al contribuente sul terzo. Ma andiamo con ordine.

Circa i finanziamenti soci per un totale di 255mila euro viene contestato che i soci non avessero la capacità finanziaria...