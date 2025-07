Perdite fiscali, il video sulle nuove regole per il riporto

Cambiano le regole per il riporto delle perdite fiscali. Da un lato, le regole introdotte dal decreto fiscale (articolo 2 del Dl 84/2025) ora in corso di conversione parlamentare. Dall’altro, l’attuazione di quanto ha previsto la delega per la riforma fiscale e che ha trovato una sua finalizzazione nel Dm Economia del 27 giugno 2025. Paletti che impongono uno slalom all’utilizzo degli importi soprattutto all’interno dei gruppi.

Il riporto delle perdite fiscali