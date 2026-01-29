Pex sulle newco, resta la trappola dell’holding period
Il Fisco nega il regime per la cessione da parte della conferente entro i 12 mesi dalla costituzione
Con la legge di Bilancio 2026 (legge 199/2025) la disciplina della participation exemption viene coordinata con le modifiche in tema di dividendi. Per i soggetti Ires l’esenzione delle plusvalenze (95%) compete solo se queste si riferiscono a partecipazioni in possesso dei medesimi requisiti introdotti ai fini dell’esclusione dei dividendi, ovvero tali partecipazioni: siano almeno pari al 5% del capitale della partecipata (incluse le quote indirettamente possedute da società controllate) o in alternativa...