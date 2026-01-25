Pex, sulle quote indirette perimetro ancora incerto

La legge di Bilancio 2026 è intervenuta anche sulla disciplina della participation exemption (Pex), subordinando l’agevolazione al fatto che la partecipazione ceduta sia almeno pari al 5% del capitale della società partecipata oppure, in alternativa, che abbia un valore fiscale non inferiore a 500mila euro.

Uno dei profili più delicati riguarda il computo della soglia minima del 5 per cento. La disposizione richiede, in via generale, il possesso di una partecipazione diretta nel capitale della società...