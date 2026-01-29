Piani di stock option, la derivazione rafforzata cede il passo dalle operazioni del 2025
Aggiornamento delle linee guida sul rischio fiscale elaborate da Entrate e Oic
Con il provvedimento 33973/2026 del 28 gennaio il direttore dell’agenzia delle Entrate Vincenzo Carbone ha emanato altre due schede per i soggetti che hanno aderito all’adempimento collaborativo (cooperative compliance) per i quali sono state emanate le relative linee guida, con riferimento alle imprese industriali e a quelle assicurative (mancano ad oggi invece le bancarie). In questo contesto, che si fonda sullo stretto legame fra fisco e bilancio come risultato del principio di derivazione sempre...