Piccoli pacchi, chi sdogana annota e paga dal 15 marzo

Slitta al 15 marzo e senza sanzioni il nuovo contributo di 2 euro previsto per le spedizioni da Paese terzo di valore inferiore a 150 euro. Con la circolare 1/D/2026 del 7 gennaio 2026 l’agenzia delle Dogane e dei monopoli (Adm), rettificando le proprie indicazioni contenute nella circolare 37/D/2025, introduce un periodo transitorio, fino al 28 febbraio 2026, facendo slittare il pagamento del contributo relativo ai primi due mesi dell’anno al 15 del mese successivo.

Il contributo amministrativo è...