Pignoramenti presso terzi: in arrivo i dati delle fatture
Procedure mirate con le informazioni relative ai sei mesi precedenti
I dati della fatturazione elettronica saranno messi a disposizione di agenzia delle Entrate Riscossione (Ader) al fine di facilitare l’avvio dei pignoramenti presso terzi.
La novità, auspicata anche nella relazione della commissione ministeriale di esperti sulle modalità per smaltire il magazzino ruoli accumulato dall’Ader, è contenuta nell’articolo 1, comma 117, della legge di Bilancio 2026 (legge 199/2025). La concreta operatività della modifica è tuttavia differita alla adozione di un apposito ...