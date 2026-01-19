Pignoramento inefficace se eseguito senza copie conformi

La Cassazione con sentenza n. 28513/2025 ha sancito l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione della procedura senza deposito delle copie conformi del titolo, del precetto e del pignoramento.

Nella pratica si confrontano due tesi, che ruotano intorno all’interpretazione se il mancato deposito tempestivo delle copie conformi sia o meno “mera irregolarità...