Più tempo per fornire documenti dopo i controlli formali di Giovanni Parente









Più tempo per rispondere alle richieste di documenti da parte delle Entrate inviate nel mese di giugno dopo i controlli formali delle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta 2020. Gli uffici dell’Agenzia saranno, infatti, più tolleranti sulla documentazione pervenuta oltre il termine dei trenta giorni. Mentre sulle lettere di compliance (segnalazioni di anomalie) sugli Isa per il triennio 2019-2021 non è previsto un termine di risposta, quindi è possibile andare oltre la pausa estiva...