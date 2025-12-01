Plusvalenza da fabbricati con “Superbonus” ricevuti in donazione

La norma sugli immobili oggetto di interventi edili agevolati

Tenuto conto che la legge di bilancio 2024, n. 213 del 2023, ha introdotto modifiche alle modalità di determinazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di beni immobili su cui sono stati eseguiti interventi edili fiscalmente agevolabili con il così detto “Superbonus”, l’Agenzia delle entrate è ritornata sul tema della determinazione della plusvalenza attraverso la risoluzione n. 62/E del 30 ottobre 2025, con la quale analizza la cessione di una unità immobiliare ricevuta ...