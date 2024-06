Plusvalenza imponibile nello Stato estero

In caso di cessione di partecipazioni in una società italiana da parte di un soggetto non residente (iscritto all’Aire) la plusvalenza è imponibile solo negli Usa e non in Italia, applicandosi le previsioni della convenzione che prevalgono sulla norma interna. Così la risposta a interpello 123/2024 delle Entrate che richiama una risposta simile con riguardo ad un caso Italia Belgio (risposta 135/22). Vediamone la portata.

L’istante, munito di doppia cittadinanza Italia Usa, è residente negli Stati...