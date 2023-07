Plusvalenze nel calcio: la correzione non va al cuore del problema di Alessandro Germani e Franco Roscini Vitali









Con il decreto legge 75/23 il Governo torna su un provvedimento che vuole risolvere il problema delle plusvalenze delle società calcistiche da un punto di vista fiscale, inasprendo la norma che consente attualmente il frazionamento delle stesse (articolo 86, comma 4, del Tuir) in cinque esercizi. In altre parole, si vogliono distinguere le plusvalenze realizzate in denaro da quelle realizzate mediante una permuta dei giocatori, penalizzando le seconde dal punto di vista fiscale. Non è consentito ...