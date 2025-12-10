Pm con più autonomia nelle liquidazioni giudiziali
Con il nuovo Codice non è necessario l’avvio di un procedimento penale. Basta la notizia acquisita nell’esercizio delle funzioni di uno stato di insolvenza
Non serve un procedimento penale per autorizzare il pubblico ministero a presentare il ricorso per l’apertura della procedura della liquidazione giudiziale. Tanto più dopo che il Codice della crisi ne ha ulteriormente esteso il perimetro di azione. Lo sottolinea la Cassazione con l’ordinanza n. 31638 della Prima sezione civile.
I fatti
La Corte ha così respinto...