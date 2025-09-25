Pmi, qualifica alla data di verifica in caso di mutamenti nella dimensione aziendale

Quando intervengono mutamenti strutturali della dimensione aziendale la qualifica di Pmi si determina alla data della verifica, senza guardare agli ultimi due esercizi. Lo afferma Assonime, nel documento «Il Caso 8/2025», ove si evidenzia che la regola biennale ha funzione di tutela rispetto a oscillazioni occasionali e non cristallizza situazioni superate: se il cambiamento è definitivo contano i dati e l’assetto proprietario e organizzativo esistenti al momento del controllo, con effetti immediati...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi