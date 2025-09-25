Pmi, qualifica alla data di verifica in caso di mutamenti nella dimensione aziendale
Il caso Assonime 8/2025: se il cambiamento è definitivo contano i dati e l’assetto proprietario e organizzativo esistenti al momento del controllo
Quando intervengono mutamenti strutturali della dimensione aziendale la qualifica di Pmi si determina alla data della verifica, senza guardare agli ultimi due esercizi. Lo afferma Assonime, nel documento «Il Caso 8/2025», ove si evidenzia che la regola biennale ha funzione di tutela rispetto a oscillazioni occasionali e non cristallizza situazioni superate: se il cambiamento è definitivo contano i dati e l’assetto proprietario e organizzativo esistenti al momento del controllo, con effetti immediati...