Preavviso di ipoteca senza elenco degli immobili
Sufficiente l’indicazione del valore per il quale si minaccia l’apposizione del vincolo
Il preavviso di iscrizione ipotecaria non deve contenere obbligatoriamente l’elencazione degli immobili interessati ma è sufficiente che indichi il valore per il quale si minaccia l’apposizione del vincolo. L’individuazione dei beni appartiene invece al contenuto tipico del provvedimento di ipoteca che, se del caso, può essere contestato per sproporzione. Questa la statuizione dell’ordinanza 25456/2025, con cui la Cassazione affronta per la prima volta la questione in esame, su cui si ravvisa l’esistenza...
Correlati
Sezione 3