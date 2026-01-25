Premi ai dipendenti di società, lo slalom tra Irpef e capital gain
<span class="argomento">Retribuzioni. </span>La tassazione degli importi erogati in denaro o in azioni segue le aliquote Irpef. Prelievo più favorevole al 26% sul reddito di natura finanziaria per i dividendi e plusvalenze su titoli
Nell’ambito dei pacchetti retributivi di dipendenti (e di amministratori) di società accanto alla classica retribuzione trovano sempre più spazio le componenti di tipo premiale. Si può trattare di premi in denaro, legati in qualche modo al raggiungimento di determinati obiettivi di performance della società, oppure di azioni. Così si raggiungono una serie di finalità che passano attraverso il fatto di legare in maniera più stretta il dipendente all’azienda anche attraverso meccanismi di retention...