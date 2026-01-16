Premi e stock option per attività in due Paesi: la potestà impositiva è concorrente
Per i piani di azioni scatta un criterio di pro rata temporis pari al rapporto fra i giorni maturati su un singolo Paese rispetto ai giorni totali
Per i bonus di lavoro dipendente maturati per attività svolta in due Paesi la potestà impositiva è concorrente. Così la risposta a interpello 8/2026 delle Entrate.
L’interpello è presentato da una società italiana appartenente ad un gruppo francese in cui la casa madre prevede due piani di incentivazione. Il primo riguarda l’attribuzione a titolo gratuito...
