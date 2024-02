Prestazioni di servizi, l’Aidc chiarisce quando sorge l’obbligo di fatturazione

Le prestazioni di servizi sono rilevanti ai fini Iva in due distinti momenti temporali, rispettivamente, quando si realizza il fatto generatore e quando diventa esigibile l’imposta. Così si è espressa l’Associazione italiana dottori commercialisti, con la Norma di comportamento n. 223/2023. Per le prestazioni di servizi sorge l’obbligo di emettere la fattura quando per l’Erario l’imposta diventa esigibile e, quindi, in generale, all’atto del pagamento del corrispettivo.