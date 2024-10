Prestiti infragruppo, l’equity a monte non fa dedurre gli interessi

Per la Corte di giustizia Ue con la sentenza emessa per la causa C-585/22 non è consentita la deducibilità degli interessi passivi su un finanziamento infragruppo laddove a monte la società che ha erogato il prestito aveva ricevuto un versamento in conto capitale. È dunque un tema di deducibilità di interessi su un prestito erogato laddove la società (del gruppo) concedente aveva ricevuto una contribuzione a titolo di equity. Ma vediamolo in dettaglio.

X è una società olandese integralmente controllata...