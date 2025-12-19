Previste agevolazioni sull’imposta di bollo per associazioni e società sportive
Tra le conseguenze delle lacune c’è il fatto che le attività secondarie non strettamente connesse con quella principale non vengono esentate
Riproposta l’esenzione da bollo per Asd e Ssd ma resta il disallineamento con la riforma dello Sport. Nel mondo sportivo è mancata un’opera di revisione e riorganizzazione della disciplina tributaria. L’occasione è sfumata nel decreto 36/2021 di riforma dello Sport ove il legislatore, anziché introdurre nuovi regimi tarati sui modelli organizzativi propri delle Asd/Ssd, non ha fatto altro che confermare misure già previste in altre legislazioni di settore. In questo scenario si inserisce l’ultima...