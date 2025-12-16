Prima casa, ancora utilizzabile il credito d’imposta per il riacquisto maturato nel 2016

La domanda Una persona ha venduto nel 2016 la casa di abitazione acquistata con Iva al 4%, usufruendo dell’agevolazione prima casa. Pochi mesi dopo ne ha acquistata un’altra con Iva al 4% maturando il credito per riacquisto prima casa. Tale credito non è stato indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al 2016 e neppure in quelle successive. È possibile utilizzarlo oggi?

M. T. - Mantova

La risposta è positiva. Il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa (articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448), maturato nel 2016 a seguito della vendita dell’abitazione precedentemente acquistata con le agevolazioni prima casa e del successivo acquisto di una nuova abitazione da adibire a prima casa, può essere ancora recuperato. Infatti, come previsto dall’articolo 7 della legge 448/1998, il credito d’imposta compete al momento del riacquisto della prima casa, in...