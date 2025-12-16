Prima casa, ancora utilizzabile il credito d’imposta per il riacquisto maturato nel 2016
L’importo può essere recuperato fino a capienza dell’Irpef annualmente dovuta, senza alcun termine di decadenza specifico
La risposta è positiva. Il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa (articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448), maturato nel 2016 a seguito della vendita dell’abitazione precedentemente acquistata con le agevolazioni prima casa e del successivo acquisto di una nuova abitazione da adibire a prima casa, può essere ancora recuperato. Infatti, come previsto dall’articolo 7 della legge 448/1998, il credito d’imposta compete al momento del riacquisto della prima casa, in...