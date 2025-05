Prima casa e termine di due anni per la rivendita ad ampio raggio

Tenuto conto che la legge di bilancio n. 207 del 2024 ha modificato il termine entro il quale il soggetto che acquista una “nuova” prima casa deve porre in essere la vendita della abitazione in riferimento alla quale aveva usufruito, in precedenza, della medesima agevolazione, con risposta ad interpello n. 127 del 5 maggio 2025, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alla applicabilità di tale nuovo termine.

La norma

La legge di bilancio 2025, n. 207 del 30 dicembre 2024, è intervenuta...