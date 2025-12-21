Prima casa salva anche se la donazione del primo immobile viene sciolta

Spettano i benefici prima casa se prima dell’acquisto dell’immobile il contribuente dona la precedente abitazione di proprietà e poi ne ritorna successivamente in possesso per mutuo scioglimento della donazione. La verifica dei requisiti va effettuata al momento dell’acquisto del nuovo immobile, allorché il contribuente non possedeva altre abitazioni. A dirlo è la Cgt di Potenza con la sentenza 597/1/2025 (presidente e relatore Cervino).

Con due avvisi di liquidazione l’Agenzia ha richiesto l’imposta...