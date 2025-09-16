Circolari24 Fisco

Produzione di beni, anche immateriali, nell’attività agricola e nelle società agricole

di Michele Brusaterra

Alla luce delle novità introdotte dal Dlgs 192/2024 in tema di attività agricole, l’agenzia delle Entrate, con la circolare 12/E dell’8 agosto 2025, ha fornito chiarimenti anche in merito alla nuova categoria di attività agricole produttive di reddito agrario, di cui alla lettera b-ter) del comma 2, dell’articolo 32 del Dpr 917/1986, nonché in merito alle novità per le società agricole che esercitano l’opzione per la tassazione su base catastale, soffermandosi anche sull’attività agrituristica.

La produzione di beni, anche immateriali

I punti chiave

  1. La produzione di beni, anche immateriali
  2. Società agricole con opzione per la tassazione su base catastale
  3. I punti salienti

