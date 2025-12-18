Professione

Professioni, via lo stop. Il debito fiscale taglia le parcelle dalla Pa

Al Senato in arrivo la riformulazione dell’emendamento governativo. Niente blocco integrale, verso l’esclusione per gli arretrati di Inps e Inail

di Giovanni Parente e Gianni Trovati

Dopo i dietrofront su Irap, dividendi e compensazioni e i ripensamenti parziali sugli affitti brevi, nelle convulse ore di ieri in cui si è cercata una nuova soluzione sulle pensioni ha preso forma anche una mezza retromarcia sui compensi dei professionisti della Pa. Sembra infatti destinato a tramontare il blocco totale delle fatture nei confronti di chi ha debiti con Fisco, Inps o Inail, introdotto dal Governo a metà ottobre nel disegno di legge di bilancio e rinforzato da un emendamento dell’Esecutivo...

Correlati

Le fatture degli enti pubblici valgono almeno 7 miliardi l’anno

Gli ultimi contenuti di Professione