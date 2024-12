Professionisti: interventi sugli immobili deducibili in sei anni

Già con effetto dal 2024 la deduzione delle spese relative all’ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili strumentali nell’esercizio delle attività professionali e artistiche avviene in sei quote costanti a partire dal periodo d’imposta in cui sono sostenute, senza che scatti in tale primo anno la limitazione collegata all’ammontare dei cespiti posseduti. E’ una delle novità previste dallo schema di decreto legislativo di riforma dell’Irpef e dell’Ires, approvato...

