Professionisti, nel reddito i rimborsi chilometrici
Esclusa la natura di restituzione di spese addebitate analiticamente. Scatta la ritenuta del 20% ma resta la chance deduzione dei costi sostenuti
Il rimborso delle spese chilometriche sostenute dai lavoratori autonomi, pur se commisurato ai chilometri effettivamente percorsi, non rappresenta un rimborso di spese «addebitate analiticamente» al committente e, pertanto, concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo in base all’articolo 54, comma 1, del Tuir ferma restando la deducibilità delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione dell’incarico.
È questa la conclusione a cui giunge l’agenzia delle Entrate...
Correlati
Altri provvedimenti