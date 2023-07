Proroga in arrivo per le zone devastate da incendi e calamità naturali di Federica Micardi

Il viceministro all’economia Maurizio Leo ha anticipato il rinvio dei versamenti fiscali e contributivi in scadenza il 31 luglio. La comunicazione ufficiale arriverà una volta conclusa la mappatura dei territori interessati









Proroga in arrivo per le zone colpite dai recenti eventi climatici. Il governo si è attivato posticipare i versamenti tributari e contributivi in scadenza il 31 luglio. Il viceministro all’Economia Maurizio Leo, ha infatti dichiarato che il governo prorogherà le scadenze contributive e tributarie nelle zone colpite dagli incendi e dalle calamità naturali di questi giorni. La comunicazione ufficiale avverrà una volta conclusa la rilevazione dei territori interessati, ma il viceministro assicura che «Una volta definite con precisione le aree interessate dagli straordinari eventi di questi giorni, preso atto che in molte zone persistono difficoltà nell’effettuare i versamenti tributari e contributivi in scadenza il prossimo 31 luglio, il governo consentirà alle imprese ed ai cittadini residenti di regolarizzare i predetti obblighi».

Una notizia accolta con favore dal Consiglio nazionale dei commercialisti che il 27 luglio si era attivato con il ministero dell’Economia e con l’agenzia delle Entrate, rappresentando in una lettera le rilevanti difficoltà operative dei commercialisti che operano nei territori interessati. «Apprezziamo la disponibilità, l’ascolto e la vicinanza alle popolazioni e ai colleghi colpiti mostrati dal ministero dell'Economia e dal viceministro Maurizio Leo», afferma il presidente dei commercialisti, Elbano de Nuccio.

«Siamo e saremo al fianco dei colleghi - aggiunge il consigliere nazionale e tesoriere dei commercialisti con delega alla fiscalità, Salvatore Regalbuto - per fare in modo che coloro che sono stati colpiti possano beneficiare della rimessione in termini qualora non riescano a rispettare la scadenza del prossimo 31 luglio, come peraltro previsto dall’articolo 9 dello Statuto dei Diritti del Contribuente».