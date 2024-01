Prorogato di un anno il recupero degli aiuti di Stato e de minimis

Prorogati di un anno i termini, in scadenza al 30 giugno 2024, per notificare gli atti di recupero degli aiuti di Stato e de minimis fruiti come crediti d’imposta.

Con una norma procedurale inserita nel decreto Milleproroghe (articolo 3, comma 6, del Dl 215/2023) è stato infatti prorogato di 1 anno il termine previsto per la notifica degli atti di recupero dei crediti d’imposta (articolo 1 commi 421 e seguenti della legge 321/2004 e articolo 1 commi 31 e seguenti della legge 234/2021 tra cui...