Pvc, la fede privilegiata non investe anche le dichiarazioni a contenuto valutativo

Il processo verbale di constatazione (pvc) fa fede in relazione al solo profilo “estrinseco”, ossia limitatamente alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, alle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti; di contro, la fede privilegiata non investe anche le dichiarazioni a contenuto valutativo presenti all’interno del pvc.

È il principio espresso dalla sentenza 1418/3/2025 della Corte di ...