Quote acquisite prima del 2026: plusvalenze ancora con la Pex
La formula Base apre la strada a otto punti per i professionisti
Le nuove regole riguardano anche la cessione di partecipazioni minime, in quanto per esse viene esclusa l’applicazione della Pex, e quindi si prevede l’integrale concorso alla formazione del reddito di impresa.
La decorrenza
Per le plusvalenze la norma sulla decorrenza è più complessa, dato che la struttura e i termini adottati si potrebbero prestare a diverse letture. Se adottiamo però un’interpretazione logico-sistematica – in linea, peraltro, con la lettura fornita dalla dottrina – la decorrenza deve essere ...