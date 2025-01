Quote societarie, la riforma allarga l’esenzione dall’imposta di donazione Il Dlgs 139/2024 in vigore dal 1° gennaio allenta <span style="font-family: inherit; font-size: 1.25rem;">i requisiti per l’agevolazione. </span>La riscrittura del Tus è netta ma il Fisco dovrà coglierne <span style="font-family: inherit; font-size: 1.25rem;">la portata innovativa</span>