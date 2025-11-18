Come fare perControlli e liti

Ravvedere una rata «dimenticata», le istruzioni e i codici tributo

di Rossella Murica

  • Quando Entro il termine per il versamento della rata successiva

  • Cosa scade Rata del piano di ammortamento

  • Per chi Tutte le società e gli imprenditori individuali

  • Come adempiere Tramite istituto del ravvedimento operoso

Argomenti

Indice

  1. 1. In sintesi
  2. 2. Le somme da versare
  3. 3. Come si regolarizza una rata tardiva

