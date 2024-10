Ravvedimento, con la riforma doppio binario per i calcoli

La riforma delle sanzioni, introdotta dal Dlgs 87/2024, è intervenuta anche sul ravvedimento operoso, rendendolo in alcuni casi più appetibile (articolo 13, Dlgs 472/1997).

Peculiare è l’entrata in vigore delle nuove norme, che fa riferimento non al momento del ravvedimento operoso ma a quello in cui sono state commesse le violazioni da sanare. Quindi le novità del Dlgs 87/2024, sia per quanto attiene alle sanzioni e sia in riferimento al ravvedimento operoso, sono applicabili alle violazioni commesse...