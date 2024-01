Ravvedimento operoso speciale, la sanzione si applica a ogni scontrino omesso

La domanda In merito all’adesione alla sanatoria prevista dall’articolo 4 del Dl 131/2023, non mi risulta chiaro se la sanzione da applicare per l’omessa memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi giornalieri, con un minimo di 500 euro (ex articolo 6, comma 2 bis e 4, Dlgs 471/1997), debba essere conteggiata per singolo scontrino omesso oppure per singola giornata in cui si è verificata l’omissione oppure rispetto all’Iva sullo scostamento mensile.

C. R. - Napoli

La sanzione applicabile, anche ai fini del ravvedimento operoso speciale introdotto dall’articolo 4 del Dl 131/2023, è pari al 90% dell’imposta corrispondente all’importo di ogni corrispettivo non memorizzato e/o non trasmesso (dunque per ciascuno scontrino omesso). Tale sanzione, in ogni caso, non può essere inferiore a 500 euro. I predetti assunti si ricavano dalla lettura dei commi 2 bis e 4 dell’articolo 6 del Dlgs 471/97. Si ricorda inoltre che la omessa, infedele o tardiva memorizzazione e/...