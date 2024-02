Ravvedimento più conveniente con favor rei e sanzioni tagliate

Il ravvedimento delle irregolarità fiscali in futuro sarà più conveniente, sia perché a fronte di una diminuzione generalizzata delle sanzioni edittali non è seguita – come si temeva dalla lettura della legge delega – una parallela diminuzione dell’abbattimento previsto per la regolarizzazione, sia perché viene introdotta la possibilità di applicare il cumulo anche per il ravvedimento.

Occorre innanzitutto segnalare che le percentuali di abbattimento delle sanzioni in ipotesi di ravvedimento (di cui...