Come fare perImposte

Ravvedimento speciale, focus su costi e termini decadenziali

di Laura Ambrosi

N. 32

Settimana Fiscale

  • Quando Dal 1° gennaio 2026 al 15 marzo 2026

  • Cosa scade Adesione per regolarizzare le annualità nel periodo 2019-2023

  • Per chi Contribuenti che applicano gli Isa e che aderiscono al concordato biennale

  • Come adempiere Versamento in unica soluzione tra l’1 gennaio e il 15 marzo 2026 o in massimo 10 rate mensili maggiorate di interessi

Settimana Fiscale

Argomenti

Indice

  1. 1. In sintesi
  2. 2. I soggetti interessati
  3. 3. Quanto costa
  4. 4. I termini e le modalità di pagamento
  5. 5. I benefici
  6. 6. Attenzione alla proroga dei termini decadenziali

Gli ultimi contenuti di Settimana Fiscale