Ravvedimento speciale, focus su costi e termini decadenziali

Come fare perImposteRavvedimento speciale, focus su costi e termini decadenzialidi Laura AmbrosiN. 3201 Settembre 2025Quando Dal 1° gennaio 2026 al 15 marzo 2026Cosa scade Adesione per regolarizzare le annualità nel periodo 2019-2023Per chi Contribuenti che applicano gli Isa e che aderiscono al concordato biennaleCome adempiere Versamento in unica soluzione tra l'1 gennaio e il 15 marzo 2026 o in massimo 10 rate mensili maggiorate di interessiArgomentiAccertamento delle imposteIndici sintetici di affidabilitàIndice1. In sintesi2. I soggetti interessati3. Quanto costa4. I termini e le modalità di pagamento5. I benefici6. Attenzione alla proroga dei termini decadenziali