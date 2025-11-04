Ravvedimento speciale con ingresso anticipato
Per gli esercizi non solari l’opzione può precedere l’adesione al concordato preventivo
Accesso al ravvedimento speciale anticipato per i soggetti con esercizio a cavallo d’anno che aderiscono al concordato preventivo biennale (Cpb). È quanto afferma l’agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 284/2025.
Il termine ultimo per l’accesso alla sanatoria non è, quindi, in ogni caso derogabile anche se esso cade temporalmente prima...
